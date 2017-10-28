В Иркутске предложили сохранить пониженный уровень воды в Байкале после 2018 года

Представители водного управления в Иркутске намерены попросить премьера-министра страны Дмитрия Медведева продлить действие документа о минимальном и максимальном значениях воды в озере Байкал, сообщает «Байкал инфо».

Эксперты выступили за сохранение значений минимального уровня воды в озере из-за прогноза о маловодье. По подсчетам специалистов, к концу четвертого квартала 2017 года уровень воды в озере составит 455,90-455,93 метров.

Согласно документу, до 1 января 2018 года вода в озере Байкал должна находиться на уровне от 456 до 457 метров.

Напомним, весной 2016 года в прибрежных районах Бурятии жители отмечали обмеление мелких рек, пересыхания озер, а также исчезновение воды из колодцев и скважин. Кроме того, в Бурятии жаловались на ухудшение качество воды.

После чего, в июле 2016 года Медведев подписал документ о «предельных значениях уровня воды в Байкале», действие которого рассчитано до 1 января 2018 года.

Причиной обмеления озера эксперты в Бурятии назвали действия энергетиков из Приангарья, которые увеличили сброс воды из Байкала для того, чтобы решить проблему малой водности рек Восточной Сибири.

Максим Прошкин