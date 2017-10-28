Министр культуры Кыргызстана ушел в отставку после захоронения мумии из музея
Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Тугелбай Казаков ушел в отставку после того, как инициировал захоронение музейного экспоната — мумии женщины, относящейся к I-V векам нашей эры. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным СМИ, решение о захоронении мумии в министерстве культуры приняли под давлением священнослужителей. Этого также требовали некоторые местные активисты, аргументируя это тем, что «дух мертвой женщины посылает проклятия в Кыргызстан».
Сам министр объяснил необходимость захоронения экспоната тем, что для хранения его в музее нет соответствующих условий.
В свою очередь, археологи Кыргызстана потребовали вернуть экспонат в музей. Заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадича Ташбаева заявила, что «решение о захоронении мумии принимали люди, которые не понимают научной значимости и важности находки».
По словам Ташбаевой, к такому решению министерство подтолкнули священнослужители, которые «считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить».
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Ранее в Кыргызстане захоронили мумию женщины, относящуюся к I-V векам нашей эры. С 1950-х годов экспонат хранился в Национальном историческом музее.