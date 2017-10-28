Глава Каталонии отказался признавать решение о своей отставке

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решение испанских властей о своей отставке, а также об отстранении от работы правительства и парламента региона. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По словам Пучдемона, власти Испании приняли решение об отставке парламента и правительства Каталонии вопреки воле самого региона. Он призвал к мирной борьбе за независимость Каталонии от Испании.

«Мы будем продолжать работать над созданием свободной страны», — сказал он, добавив, что у жителей Каталонии «есть терпение, настойчивость и перспектива».

Накануне правительство Испании отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» отделения региона от Испании.

Напомним, первого октября жители Каталонии проголосовали на референдуме за независимость региона. За отделение выступили более 90% участников голосования.

Читайте также Европа запрещает сепаратизм. Легко ли в нынешнем мире провозгласить государственную независимость

10 октября Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, однако сразу приостановил ее действие для переговоров с испанскими властями.