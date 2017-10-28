Трамп пообещал опубликовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Об этом Трамп сообщил в твиттере.

Глава государства уточнил, что оставшиеся засекреченные документы, касающиеся убийства Кеннеди, будут опубликованы «после тщательного обсуждения» с главой аппарата Белого дома, ЦРУ и другими ведомствами.

«Я обнародую все документы по делу Кеннеди, за исключением имен и адресов упомянутых в них людей, которые еще живы», — пояснил Трамп.

По его словам, он делает это «по соображениям полного раскрытия информации и прозрачности», а также для того, чтобы «положить конец теориям заговора».

Накануне США по распоряжению президента Дональда Трампа рассекретили 2 891 документ по делу об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году в Далласе, штате Техас.

Это уже вторая часть опубликованных Вашингтоном секретных документов, касающихся гибели Кеннеди. Первая серия секретных файлов была обнародована в июле этого года.