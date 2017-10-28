На помощь «Первому каналу» выделят 3 млрд рублей из бюджета

Госдума приняла законопроект, предусматривающий выплату «Первому каналу», который согласно данным РБК терпит убытки, дополнительных трех миллиардов рублей из государственного бюджета.

Эти деньги пойдут на «возмещение затрат», связанных с покупкой программного продукта и размещением его в телеэфире. С соответствующими документами ознакомился РБК.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, субсидия также предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности АО «Первый канал».

Кроме того, по информации Роспечати, господдержка поможет «Первому каналу» рассчитаться с Федеральными государственными унитарными предприятиями: «Телевизионный технический центр» (за предоставленные услуги по организации вещания), «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (за распространение сигнала в городах с населением свыше 100 тысяч человек), а также с «Космической связью» за предоставленные каналы связи.

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Помимо этого, телеканал сможет оплатить лицензии и договоры на право показа фильмов и телевизионных материалов, а также на их производство.

Согласно отчетности АО «Первый канал» по РСБУ, «Первый канал» терпит убытки уже несколько лет. Так, в 2015-м убыток от основной деятельности телеканала достиг 9,9 млрд рублей, в то время как чистый убыток — 92 млн рублей, а в 2016-м аналогичные показатели равнялись 8 млрд и 3,3 млрд рублей.

Убытки «Первого канала», как отмечает РБК, связаны с продолжающимся второй год оттоком зрителей, что, в свою очередь, влечет падение продаж рекламы.

Кредиторская задолженность АО «Первый канал» на 31 декабря 2016 года превышала 12,8 млрд рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».