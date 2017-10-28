В Петербурге установили памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище открыли мемориал жертвам взорванного над Синайским полуостровом самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Памятник, который получил название «Сложенные крылья», установили на месте захоронения неидентифицированных останков жертв теракта. Монумент представляет собой крылья самолета, на одном из которых выгравирован номер рейса, а на другом — дата катастрофы.

В сообщении администрации города отмечается, что на церемонии открытия мемориала присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который возложил венок к памятнику.

Как сообщает ТАСС, в ходе церемонии в небо были запущены 25 белых воздушных шаров по числу детей, погибших в авиакатастрофе.

31 октября 2015 года самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.

Правоохранители выяснили, что на борту самолета произошел взрыв. Российские власти признали авиакатастрофу терактом. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».