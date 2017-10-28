СМИ: «Интерпол» порекомендовал странам игнорировать запросы России по делу Браудера

Международная полицейская организация «Интерпол» направила всем странам-членам международного союза сообщения, согласно которым, Россия не может в одностороннем порядке использовать каналы организации для преследования собственных целей. «Интерпол» якобы посоветовал странам игнорировать запросы российских властей. Об этом утверждается в публикации радиостанции «Голос Америки».

Согласно информации радиостанции, «Интерпол» также уведомил правоохранительные ведомства о блокировке запроса российских властей на арест британского финансиста Уильяма (Билла) Браудера — основателя фонда Hermitage Capital Management.

При этом, из интервью Уильяма Браудера агентству Bloomberg следует, что «Интерпол» порекомендовал игнорировать запросы России, исключительно касающиеся дела Браудера.

«Самое главное – они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на исходящие из России запросы, касающиеся меня», — приводит агентство слова финансиста.

«Я не видел текста этого сообщения «Интерпола», мы его содержание знаем с чужих слов, поэтому нельзя гарантировать, что все действительно так, хотя в целом ситуация кажется мне правдоподобной», — считает адвокат Илья Новиков.

По мнению адвоката, «Интерпол» действительно мог предупредить страны-члены союза настороженнее относиться к российским запросам, поскольку, по его словам, Россия сильно злоупотребляла скрытыми запросами — «defusion». Кроме того, отдельные российские запросы были признаны политически мотивированными, отметил Новиков.

Илья Новиков адвокат

— Все базы запросов открыты на сайте «Интерпола», но есть и так называемые запросы«defusion», их главное отличие — они не видны в общедоступной базе, но эффект может быть такой же как и у «красного циркуляра» — запроса, который предполагает немедленное задержание лица. Страны имеют право пользоваться форматом «defusion», в том числе, потому что для реализации «красного циркуляра» требуется выполнение определенных формальных критериев, их не всегда успевают исполнить. Что касается «defusion», мало того, что вы о нем не узнаете, пока вас не задержат, также нет понятной процедуры от его избавления.

Так вот Россия очень этим «defusion» злоупотребляла откровенно. И в случае с Браудером, учитывая, что это не первый запрос по нему, а предыдущие российские запросы в его отношении уже признавались политически мотивированными и снимались, очень похоже, что у кого-то действительно там лопнуло терпение. Это не означает, что Россия покидает «Интерпол», или, что по российским запросам не будут никого искать, нет.

Но это может означать, что теперь тезис о политическом преследовании тех, кого задержат в третьей стране по запросу России, отныне будет более обоснованным. Просто потому что, единожды соврав, кто тебе поверит? Вот Россия на этом попалась. Но никаких более серьезных последствий я в этой истории не вижу — из механизма «Интерпола» Россию не отключат, от базы не отключат, в общем — посылать запросы можно будет и дальше.

Для самого Браудера — это, безусловно, победа. Это серьезный результат, когда «Интерпол» отказывается от розыска лица — это такая увесистая оплеуха стране, которая подала на розыск.

Ранее СМИ сообщили, что российское отделение «Интерпола» в одностороннем порядке внесло имя Браудера в список разыскиваемых международных преступников. После этого США аннулировали визу Браудера, позднее восстановив ее.

В России Браудер заочно приговорен судом к девяти годам лишения свободы в колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В отношении Браудера в России также расследуется дело о преднамеренном банкротстве.

Напомним, что Россия добивается задержания британского бизнесмена по линии Интерпола еще с 2013 года, но Генеральный секретариат организации каждый раз отказывал в этом. По версии Интерпола, дело Браудера носит политический характер.

Отметим также, что в компании Браудера работал юрист Сергей Магнитский, который в 2008 году заявил о хищении российскими чиновниками 5 миллиардов рублей, а в следующем году умер в СИЗО.

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Позднее в США и Канаде были приняты «законы Магнитского», запрещающего въезд лицам, по версии американских и канадских властей, причастным к нарушению прав человека в России и других странах.