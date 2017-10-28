Саакашвили заявил о планах украинской прокуратуры экстрадировать его в Грузию

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается арестовать его и экстрадировать в Грузию. Об этом Саакашвили написал в фейсбуке.

По словам Саакашвили, генпрокурор Украины начал готовить документы для его ареста и экстрадиции «за действия», совершенные им в то время, когда он руководил Грузией.

Напомним, в июле власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили. Политику пришлось уехать в США, поскольку Грузия, которую он возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

10 сентября в сопровождении своих сторонников Саакашвили прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Тогда пострадали 11 бойцов Национальной полиции и пять сотрудников Госпогранслужбы. Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении украинской государственной границы. Его оштрафовали на 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен — 7500 рублей).

Вновь прибыв на Украину, Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища. 24 октября стало известно, что государственная миграционная служба Украины отказалась предоставлять Саакашвили статус беженца.