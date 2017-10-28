В Казани новые купюры в 200 рублей выставили на продажу за 300 рублей

В Казани магазин «Мир монет» выставил на продажу за 300 рублей новые банкноты с изображением достопримечательностей Севастополя номиналом 200 рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

В объявлении указано, что выставленные на продажу 200-рублевые банкноты имеют серию аа.

12 октября в России начали вводить в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте номиналом 200 рублей изображены Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям в Севастополе.

На купюре номиналом 2000 рублей –мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Предполагается, что сначала новые купюры появятся в Севастополе, Москве и на Дальнем Востоке, затем они поступят во все регионы. В массовое обращение банкноты планируется ввести в декабре этого года.

Напомним, что последний раз новую купюру вводили в 2006 году (номиналом 5000 рублей).