В Мадриде предложили отстраненному от власти главе Каталонии принять участие в выборах на эту должность

Официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что правительство страны не против участия отправленного в отставку главы Каталонии Карлеса Пучдемона в выборах на ту же должность в декабре. Об этом де Виго сказал в интервью Reuters.

«Я думаю, он должен подготовиться к следующим выборам, — сказал представитель испанского правительства.

При этом в случае, если Пучдемон проигнорирует указ о своей отставке, то Мадрид отреагирует на это с «интеллектом и здравым смыслом», добавил де Виго.

В свою очередь, сам отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решение испанских властей о своей отставке, а также об отстранении от работы правительства и парламента региона.

Накануне правительство Испании отправило в отставку Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

В начале октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании региона. За отделение выступили более 90% участников голосования.

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10 октября Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, но сразу приостановил ее действие для переговоров с испанскими властями.