Владимир Соловьев обвинил Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

Ведущий Владимир Соловьев обвинил главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК, в том числе самого Соловьева. Об этом ведущий сказал в интервью «Комсомольской правде».

«Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы», — уверен Соловьев.

По словам ведущего, некоторые стали «хайпить» на событии, которое произошло с журналисткой «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр, что «дважды неприлично». Соловьев также «напомнил», как сотрудники «Эха» «вели себя», когда погибли журналисты ВГТРК в Донбассе.

«Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память», — сказал ведущий.

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Напомним, 27 октября Венедиктов рассказал об «эвакуации» из России журналистки Ксении Лариной после высказывания журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.

Венедиктов также сообщил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК. По его мнению, в сюжетах телеканала «Россия 24» были элементы подстрекательства к нападению на Татьяну Фельгенгауэр.

Максим Прошкин