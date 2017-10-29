В КНДР прошли массовые учебные эвакуации населения

Учебные эвакуации в течение недели проходили в небольших населенных пунктах Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает North Korea News со ссылкой на источники.

По информации издания, во время учений использовался режим светомаскировки. Во время него в городе полностью отключают свет, чтобы дезориентировать возможного противника при авианалете.

В основном учения проводились на восточном побережье, которое обращено к Японии.

North Korea News отмечает, что подобные учения последней раз Пхеньян проводил в 2003 году. В СМИ называют проведенные учения «подготовкой к войне». Однако прямых доказательств того, что Северная Корея готовится к войне — нет.

Первые лица США и КНДР не раз обменивались угрозами в адрес друг друга. Одно из последних заявления сделал министр обороны США Джеймс Мэттис. Он предупредил Пхеньян, что любое нападение на страну, или союзников, будет отбито.

«Любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным ответом, который будет одновременно эффективным и подавляющим», — заявил глава американского военного ведомства.

Заявление Мэттис было сделано во время его визита в Южною Корею.

Максим Прошкин