Спасатели нашли обломки пропавшего российского вертолета в Норвегии

Спасатели обнаружили обломки пропавшего 26 октября российского вертолета Ми-8, сообщается на сайте норвежских спасательных служб.

По информации ведомства, обломки нашли на глубине 209 метров у побережья архипелага Шпицбергена. Российские спасатели, которые прибыли в Норвегию утром 29 октября, также приняли участие в спасательной операции.

Ранее истчоники в СМИ заявляли, что к крушению российского вертолета могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

Пилоты могли столкнуться с соматофавической иллюзией или другим психологическим явлением, что и привело к некорректным действиям. Версия технической неисправности также рассматривается, однако, она менее вероятна.

Следственный комитет после инцидента с вертолетом, на борту которого находились восемь человек, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, возбудил уголовное дело.

Вертолет тверской компании «КонверсАвиа» находился в лизинге у арктического треста «Арктикуголь». Это российская компания, занимающаяся добычей угля на архипелаге, в населенном пункте Пирамида. Угледобыча здесь неприбыльна, но дает гарантии российского присутствия на Шпицбергене.

В дополнение к горнодобывающей промышленности компания в последние годы занимается организацией туризма. Баренцбург — столица российской части архипелага. Там проживает около 570 человек.

Аналогичная авария произошла на архипелаге в 2008 году. Тогда российский вертолет Ми-8 потерпел крушение на посадочной площадке под Баренцбургом. Три из девяти человек на борту погибли в результате аварии.