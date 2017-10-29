Активисты на Украине блокируют «бизнес» президента Порошенко

Участники «Движения освобождения» начали блокировать фабрику шоколадных конфет Roshen в Виннице, а также складов в Киевской области, чтобы выразить президенту Украины Петру Порошенко протест, следует из публикации в фейсбуке движения.

«Им прежде всего движет желание обогащаться. Поэтому мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков — не давать ни гривны ни одной из его 104 компаний, которые он указал в своей декларации», — говорится в сообщении.

Активисты «Движения освобождения» настаивают, глава Украины должен выбрать: либо он занимается бизнесом, либо государственными делами, они также хотят его заставить действовать «в интересах всего общества, а не только себя лично».

В планы участников движения входит заблокировать компании из разных сфер бизнеса Порошенко: транспортного, аграрного, медиа, заявил депутат «Самопомощи» Семен Семенченко.

«В других городах также будут (акции — прим. ред.). Планируется обнародовать весь список. И постепенно участники «Движения освобождения» планируют это делать по всей стране», — утверждает депутат.

Напомним, в Киеве 17 октября началась антикоррупционная акция у стен Верховной рады. Участники акции выдвинули требования отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство.

В акции протеста принимает участие лишенный гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Максим Прошкин