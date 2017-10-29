В Иваново уволили учительницу после «воспитательной беседы». Школьников отчитали за участие в кампании Навального

Администрация города уволила сотрудницу школы, которая раскритиковала учащихся за раздачу листовок оппозиционного политика Алексей Навального, сообщает IvanovoNews.

По информации издания, управление образования администрации принесло извинения, а также подчеркнуло, что такие «воспитательные беседы» — это нарушение закона «Об образовании» и профессиональной этики.

Ранее в интернете появилась запись разговора учительницы с девятиклассниками школы № 14.

«От вашего голоса, что вы будете ходить и кричать, вы считаете что-то может измениться? Вам вот приятно участвовать в этом цирке шапито? Да, это шапито — каждые наши выборы! Потому что если на 55-й срок выходит один и тот же человек, все остальное — это шапито!», — утверждала сотрудница школы.

«Вы своими тупыми бошками это шапито поддерживаете!», — заявила женщина.

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Максим Прошкин