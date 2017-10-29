В Москве задержали сторонников Навального на дне мобилизации волонтеров

Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, его заместителя Виталия Серуканова, а также юриста Дмитрия Волова, сообщается в твиттере московского штаба.

Ляскин написал, что задержанных проверяют на причастность к ранее свершенным преступлениям. Всех троих сторонников Навального доставили в Пресненское ОВД. Кроме того, сотрудники полиции задержали еще пятерых волонтеров.

В твиттере активистов отмечается, что полицейские проводили задержание возле метро 1905 года. Там был организован день мобилизации волонтеров.

Приехал какой то мужик и увёл Николая @nlyaskin на отдельную беседу. Мужик представился "сотрудником ИАЗ". — Виталий Серуканов (@serukanov_v) October 29, 2017

Сторонники Навального добавляют, что не смотря на то, что их доставили в ОВД волонтеры продолжают разносить листовки.

Максим Прошкин