В Москве задержали сторонников Навального на дне мобилизации волонтеров
Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, его заместителя Виталия Серуканова, а также юриста Дмитрия Волова, сообщается в твиттере московского штаба.
На нашем Дне мобилизации волонтёров задержаны: Николай @nlyaskin, Виталий @serukanov_v и Дмитрий @DmitriyVolov pic.twitter.com/bbcNk3QdC4— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) October 29, 2017
Ляскин написал, что задержанных проверяют на причастность к ранее свершенным преступлениям. Всех троих сторонников Навального доставили в Пресненское ОВД. Кроме того, сотрудники полиции задержали еще пятерых волонтеров.
В твиттере активистов отмечается, что полицейские проводили задержание возле метро 1905 года. Там был организован день мобилизации волонтеров.
Приехал какой то мужик и увёл Николая @nlyaskin на отдельную беседу. Мужик представился "сотрудником ИАЗ".— Виталий Серуканов (@serukanov_v) October 29, 2017
Сторонники Навального добавляют, что не смотря на то, что их доставили в ОВД волонтеры продолжают разносить листовки.
Максим Прошкин