В украинском аэропорту Жуляны задержали россиянина

Погранслужба Украины задержала аэропорту Жуляны в Киеве гражданина России, который находится в розыске Интерпола. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации пограничников, мужчина прилетел рейсом из Барселоны. В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники погранслужбы Украины передали мужчину представителям полиции.

Отметим, что это не первый случай задержания россиян на Украине, которые находятся в международном розыске. В середине июля сообщалось о задержании мужчины в аэропорту Херсон.

Подобный случай произошел 3 июня, когда при прохождении паспортного контроля задержали гражданина России, приехавшего из Анкары.

Максим Прошкин