Сторонники единой Испании вышли на митинг в Барселоне

Противники отделения Каталонии от Испании вышли на уличную акцию в Барселоне, чтобы выразить свое несогласие с решением местного правительства, сообщает РИА Новости.

Организаторы протеста заявляют, что на мероприятие пришли более одного млн человек, агентство AFP сообщает о 300 тысячах протестующих.

Выйти людей на улицы Барселоны призывала общественная организация «Каталонское гражданское общество», которую поддержали центристская партия «Граждане», соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия.

В небе над местами, где идет шествие, летает полицейский вертолет. Мероприятие проходит в спокойной обстановке, добавляет РИА Новости.

Напомним, правительство Испании отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

Максим Прошкин