На Лубянской площади проходит акция памяти жертв репрессий

Правозащитный центр «Мемориал» проводит ежегодную акцию памяти жертв репрессий у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве, сообщает Интерфакс.

Акция называется «Возвращение имен», каждый может прийти на нее, чтобы прочитать фамилию, имя, отчество, профессию, год рождения и время смерти репрессированных родственников.

В мероприятии поучаствовали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также председатель Совета по правам человека Михаил Федотов.

Акция проходит в Москве в 11 раз, и продлится она до 22 часов 29 октября.

Отметим, что по данным «Мемориала», в Москве в 1937-38 году было расстреляно более 30 тысяч людей. В СССР эта цифра составляет 725 тысяч человек. В истории России этот период вошел как период Большого террора.

Максим Прошкин