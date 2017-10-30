Солгавший о покушении мэр Светлогорска уйдет в отставку

Мэр Светлогорска Александр Ковальский, рассказавший о покушении, уйдет в отставку, передает издание «Калининград.ру» со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. Мы договорились, что в понедельник он передает заявление об увольнении в местный совет депутатов», — сказал Алиханов.

В чертверг, 26 октября, Александр Ковальский рассказал изданию «Клопс.ру», что на него совершили покушение. По его словам, неизвестный напал на него у его дома, выстрелив один раз. Пуля попала в живот. При этом обращаться в полицию Ковальский не стал, объяснив это тем, что инциндент мог плохо повлиять на его деятельность.

Позднее стало известно, что, предположительно, чиновник упал на некую металлическую конструкцию своем «приусадебном участке» и получил травму. Информация о пулевом ранении в результате покушения не подтвердилась.