В Североморске возбудили дело после смерти военнослужащего и его семьи

В Североморске возбуждено уголовное дело в связи со смертью военнослужащего-контрактника и его семьи, передает Интерфакс.

«Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморске. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — рассказали агентству в пресс-службе Северного флота.

Накануне источник в следственных органах Мурманской области сообщил Интерфаксу, что в Североморске, где находится главная база Северного флота ВМФ России, нашли мертвым военного и его семью. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу и ребенка, а после этого совершил самоубийство. В субботу он не вышел на службу.