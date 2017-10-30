«Коммерсант» рассказал о возможном сокращении российской группировки ВКС в Сирии

Российские власти рассматривают вопрос о сокращении смешанной авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России, передает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания не смогли уточнить, какая именно техника будет выведена в Россию. Предположительно, в Сирии останутся дивизионы ракетных систем С-400 и С-300 и «Панцирь-С1», которые прикрывают базы в Хмеймиме и Тартусе. В стране также могут оставить беспилотники, которые ведут мониторинг зон деэскалации на западе страны.

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В Минобороны заявили, что планов по сокращению группировки в Сирии нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что «подобные решения не анонсируются».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал о скором завершении военной операции в Сирии. По его словам, главным вопросом является борьба с терроризмом и ситуация в регионе. Боевики в Сирии, отметил Шойгу, контролируют менее 5% территории страны.