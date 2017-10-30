Дмитрий Киселев обвинил «Эхо Москвы» в создании «атмосферы ненависти»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселев обвинил радиостанцию «Эхо Москвы» в создании «вокруг себя атмосферы ненависти».

В эфире Киселев заявил, что «псевдолиберальная тусовка... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль — за создание некой "атмосферы ненависти" в стране, при которой и журналистов режут». По его словам, «Эхо Москвы» обвиняет «всех вокруг, кроме себя», в создании «атмосферы ненависти».

Он добавил, что «именно внутри этой "эховской" тусовки и разлита атмосфера ненависти, непримиримости», а «личные оскорбления и угрозы — просто норма».

«Если мы здесь предпочитаем вести политическую дискуссию, приводя аргументы, то "непримиримые" с наслаждением клянут "киселевых-соловьевых", то есть лично Путина все обожают приложить, Пескова, мол, не государство у нас под названием "Россия", а режим — путинский режим. И, мол, не Россию они ненавидят, а вот этот самый путинский режим. И когда они атмосферу вот такой ненависти сгущают, то трогать их не моги», — сказал Киселев.

Накануне ведущий Владимир Соловьев обвинил главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК. По словам ведущего, некоторые стали «хайпить» на событии, которое произошло с журналисткой «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр, что «дважды неприлично».

На прошлой неделе главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал об «эвакуации» из России журналистки Ксении Лариной после высказывания Владимира Соловьева. Венедиктов также попросил Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК. По его мнению, в сюжетах телеканала «Россия 24» были элементы подстрекательства к нападению на Татьяну Фельгенгауэр.

Напомним, 24 октября Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр. Он вошел в здание на Арбате, брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Суд арестовал Грица до 23 декабря, он частично признал вину.