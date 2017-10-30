РАЭК предупредила о разорении провайдеров из-за новых требований Роскомнадзора

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в письме к главе Роскомнадзора Александру Жарову предупредила, что некоторые методы блокировки сайтов на территории России экономически невыполнимы для многих провайдеров и могут привести к их уходу с рынка, сообщает газета «Ведомости».

В проекте приказа Роскомнадзора указывается, что провайдеры обязаны блокировать сайты одним способом — при помощи глубокого анализа всего трафика (DPI). Это самый дорогой метод блокировки, отмечает издание. Из-за высокой цены на оборудование DPI малые и средние компании-операторы перейдут под контроль крупных.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета (ИИИ) Ирина Левова рассказала «Ведомостям», что стоимость DPI — не менее нескольких десятков миллионов рублей. И сейчас в России оно установлено точечно. По оценкам ИИИ, разработка и внедрение DPI для массового использования обойдется в 5 млрд долларов, а поддержка системы — в миллиард в год.

Читайте также В Роскомнадзоре отчитались о блокировке сайтов за пять лет

Небольшие операторы (менее 3 тысяч абонентов) будут вынуждены закрыть свой бизнес, потому что их выручка составляет до 10 млн рублей.

По данным издания, некоторые крупные провайдеры также не используют DPI. Например, «Ростелеком» и «Транстелеком». В «Ростелекоме» объяснили это тем, что для сети подобного масшатаба таким способом блокировать доступ трудно. Компания разработала собственную систему.

В конце июня Роскомнадзор посоветовал провайдерам фильтровать трафик через DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика). Этот способ позволяет блокировать именно домен или предоставленный ведомством IP-адрес. Жаров объяснял, что у провайдеров нет систем DPI, поэтому они не могут «точечно» блокировать сайты по URL (Universal Resource Locator — единый указатель ресурса) и DNS (Domain Name System — доменное имя).