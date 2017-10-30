Спасатели обследовали упавший в море у берегов Норвегии российский вертолет Ми-8

Спасатели обследовали упавший в море у норвежского Шпицбергена вертолет Ми-8, сообщается на сайте МЧС России.

Обломки вертолета находятся на глубине 209 метров, поэтому для обследования использовали глубоководный аппарат «Фалькон». Он исследовал лопасти и фюзеляж вертолета, это поможет спасателям определить, как доставать обломки со дна.

Накануне спасатели нашли обломки Ми-8.

Напомним, вертолет тверской компании «КонверсАвиа» упал в море у побережья Шпицбергена 26 октября. Он находился в лизинге у арктического треста «Арктикуголь». Компания занимается добычей угля на архипелаге, в населенном пункте Пирамида. По предварительным данным, к катастрофе могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

На борту судна были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.