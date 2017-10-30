«Левада-центр»: 41% россиян выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР

41% россиян считают, что Россия должна поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в конфликте в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», проведенного в сентябре​, пишет РБК.

Еще 37% считают, что Россия никого не должна поддерживать, и 6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство. Пресс-секретарь центра Карина Пипия отметила, что в таком формате «Левада-центр» задает вопрос впервые.

По словам социолога «Левада-центра» Степана Гончарова, «к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014–2015 годах». В этом году в период с мая по сентябрь доля респондентов, следящих за последними событиями на Украине, снизилась с 35 до 31%.

Процент тех, кто считает, что в результате конфликта на востоке Украины может возникнуть война между двумя странами, не сильно изменился с июня прошлого года: 40% в 2016-м и 42% в сентябре 2017-го. Однако вырос страх перед тем, что этот конфликт может стать причиной мировой войны: в июле 2016 года так думали 29% респондентов, в сентябре 2017-го — 40%.

«Левада-центр» вместе с Киевским международным институтом социологии изучили и отношение россиян и украинцев друг к другу. Выяснилось, что россияне за полгода стали лучше относиться к Украине, а украинцы — хуже к России.

Так, в мае хорошо относились к Украине 24% россиян, а в сентябре — 32%. В сентябре 2013 года, до присоединения Крыма к России и революции в Киеве, положительно относились к Украине 69% россиян, отрицательно — 23%.

Доля украинцев к России, относящихся к России хорошо, с мая снизилась — с 43 до 37%. В сентябре 2013 года положительно относились к России 88% украинцев, отрицательно — 9%.

В комментарии к соцопросу отмечается, что доля россиян, которые положительно относятся к Украине, неустойчива и колеблется от опроса к опросу между четвертью и третью населения.

С весны 2014 года разрыв между долями положительных и отрицательных оценок существенно снизился лишь один раз, в 2016 году: с 39 п.п. в марте до 8 п.п. в мае. По мнению экспертов, это связано с обменом осужденной в России летчицы Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине.

В целом, отношение к Украине сильно зависит от новостного фона. По словам Гончарова, это связано с тем, что «большая часть общества инертна, и поэтому нужны действительно тектонические сдвиги в отношениях двух стран, чтобы большинство поменяло свое мнение».

Ухудшение отношения украинцев к России может быть связано с тем, что, по их мнению, Москва блокирует выполнение минских соглашений, которые положат конец войне, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Также данные опроса показали, что 11% (в мае было 9%) россиян выступают за объединение России и Украины в одно государство, и всего 4% украинцев выступают за объединение двух государств.

49% россиян считают, что границы между двумя странами должны быть открытыми, и ровно столько же украинцев (49%) считают, что они должны быть закрыты. За открытые границы выступают 40% украинцев (в мае было 47%). За закрытые границы выступают 34% россиян.

Практически не меняется процент россиян, которые поддерживают присоединение Крыма: 88% в марте 2014-го, 83% в сентябре 2016-го и 84% в сентябре 2017-го. 63% видят в присоединении полуострова больше пользы, чем вреда (в прошлом марте — 64%, в марте 2015 года — 70%).

Опрос «Левада-центра» проводили 15–19 сентября 2017 года среди 1 600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.