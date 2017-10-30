Журналистка Екатерина Гордон объявила о планах участвовать в президентской гонке

Телеведущая Екатерина Гордон намерена выставить свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах в марте 2018 года. Об этом журналистка сообщила в своем твиттере.

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем», — заявила Гордон.

Екатерина Гордон приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.https://t.co/6ETMTwajAT …

Подр-е:https://t.co/GjOpJ6brWA pic.twitter.com/s7S3akw71t — Катя Гордон (@gordon_katya) October 30, 2017

В предвыборной программе будут отражены предложения по защите прав женщин и детей, отмечает журналистка. По ее словам, она не первый год работает в этой области и знает «на практике, как работает судебная система» и «как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности».

Гордон стала второй телеведущей, кто объявила о планах участвовать в предстоящей президентской гонке. Ранее, 18 октября, телеведущая Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».

В президентской гонке намерены также поучаствовать поэтесса Алина Витухновская и жена предпринимателя Николая Аргубаша Эльвира Агурбаш.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. О своем решении участвовать в президентской гонке также заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский и один из основателей движения «Наши» Борис Якименко.

Максим Прошкин