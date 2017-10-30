«Матильда» собрала в премьерный уик-энд почти 230 млн рублей

Фильму Алексея Учителя «Матильда», премьера которого состоялась накануне, удалось занять второе место по итогам проката в странах России и СНГ (кроме Украины) в выходные дни. Об этом сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

В премьерный уик-энд «Матильда» собрала 229,9 млн руб. Картину обошла сказка «Последний богатырь», которая заработала более 447,9 млн руб.

Как пояснили «Новой газете» сотрудники портала, эти данные неофициальные и предварительные, поскольку не у всех дистрибьюторов есть точные цифры к понедельнику.

«Мы только сегодня вечером будем считать уик-энд. Это будет официальный предварительный подсчет. А завтра он будет точный. Мы уик-энд считаем два раза: в понедельник — предварительные цифры, а во вторник, когда у всех дистрибьюторов есть точные цифры, —окончательные», — рассказали в kinobusiness.com.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС), «Матильда» собрала к моменту подготовки новости 204,4 млн рублей. Государственная система ЕАИС считает только данные по России.

Общероссийская премьера фильма «Матильда» состоялась в минувший четверг, 26 октября. Несмотря на большие ожидания от ленты в связи со скандалом вокруг нее из-за депутата Госдумы Натальи Поклонской, критики довольно прохладно встретили фильм, а некоторые пользователи соцсетей подвергли его резкой критике.

Накануне выхода фильма Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором упрекнула его в позиции, которую Генпрокуратура заняла по отношению к фильму, и посетовала на то, что сам генпрокурор прежде всего отстаивает интересы своей семьи и не «стоит за честь страны, ее первого лица и историческую правду».