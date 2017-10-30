Для Турчака создадут должность шестого вице-спикера Совфеда

В Совете Федерации решили создать должность еще одного вице-спикера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, эту должность придумали, чтобы назначить на нее бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака. Предполагается, что новый вице-спикер займет свою должность 8 ноября.

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Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку 12 октября. Турчак ушел с должности по собственному желанию. Затем премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Андрей Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. В мае Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Имя Турчака связано со скандалом вокруг дела журналиста Олега Кашина, которого избили в 2010 году. На суде два фигуранта этого дела — Александр Мешков (свидетель) и Данила Веселов (предполагаемый исполнитель) — назвали Турчака заказчиком избиения.

Сам Турчак отверг эти обвинения, заявив, что никогда не встречался с предполагаемыми исполнителями нападения.

Максим Прошкин