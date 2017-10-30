МВД проверит причастность руководства «Открытия», Бинбанка, «Югры» и ЦБ к хищениям активов

МВД проверит руководителей и сотрудников санируемых Бинбанка и банка «Открытие», а также лишенного лицензии банка «Югра» на предмет возможной противоправной деятельности, связанной с хищением активов этих кредитных организаций. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники.

В ответ на обращение депутатов Госдумы МВД сообщило, что, помимо прочего, запросило у Банка России информацию о возможных нарушениях сотрудников ЦБ, которые могли знать о хищениях. В ведомстве отмечают, что уже запрашивали у ЦБ и «Агентства по страхованию вкладов» сведения о расходовании денежных средств, выделенных на санацию кредитных организаций, но не получили ответа из-за ограничений, предусмотренных законом.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку попросил установить ответственных за проблемы в кредитных организациях и раскрыть данные о причинах произошедшего.

Напомним, в конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». В августе ЦБ объявил о санации «Открытия», а в конце сентября принял решение о санации Бинбанка.

Позже сотрудники «Открытия» и Бинбанка пожаловались на списание средств с их личных счетов в пользу оздоровления банков. Как заявили в ЦБ, Бинбанк в скором времени могут присоединить к «Открытию».