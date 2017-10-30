В Осло российского подростка приговорили к тюремному сроку за подготовку взрыва

Суд в Осло приговорил к девяти месяцам тюрьмы 17-летнего подростка из России, которого весной задержали в центре столицы Норвегии с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает норвежская интернет-газета Nettavisen со ссылкой на текст судебного решения.

Суд не поверил, что россиянин собрал бомбу из простого интереса и хотел привести ее в действие в безлюдном месте.

По мнению суда, россиянин собирался взорвать маломощную бомбу, состоявшую из баллончика с газом для зажигалок и проволочной сетки, в центре города.

Суд также обратил внимание на повышенный интерес, который подросток проявлял к деятельности признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство» (ИГ), и на то, что он поддерживал контакты с приверженцами идеологии исламского экстремизма.

Ранее адвокат Осе Карине Сигмонн заявляла, что подросток «не признает своей вины, не согласен с версией полиции о том, что он планировал теракт» и выступает против ИГ.

Как отмечает Nettavisen, россиянин сможет выйти на свободу уже через два месяца, так как находился под стражей с апреля.

17-летний подросток проживает вместе с родителями в Норвегии с 2010 года, куда он прибыл, по данным «Новой газеты» как беженец с Северного Кавказа. Позднее «Коммерсантъю сообщил, что россиянин является беженцем из Ингушетии.

8 апреля этого года россиянина задержали на автостоянке в Осло с подозрительным предметом, который оказался взрывным устройством. Саперы обезвредили устройство, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.