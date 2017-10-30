В России увеличили размер декретного пособия до 282 тысяч рублей

В 2018 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 282 тысячи рублей, что на 16 тысяч больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный фонд социального страхования (ФСС).

«Максимальный размер в 2018 году изменится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год», — сказали в ФСС.

В фонде отметили, что также изменится сумма выплат не только при обычных родах, но и при осложненных родах и многоплодной беременности. В 2017 году они составляют 296 тысяч и 368 тысяч рублей соответственно.

Ранее в парламенте решили вернуться к работе над законопроектом 2003 года «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин». В нем шла речь о праве мужчин уходить в декретный отпуск. Также в тексте говорились о квоте на женщин в руководстве госорганов.

Авторы разрабатывали документ, чтобы устранить проявления гендерного неравенства в обществе.