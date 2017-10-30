Медведев утвердил «значительные» изменения в ПДД

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал два постановления, вносящие, по его словам, значительные изменения в правила дорожного движения (ПДД) в России.

«Я подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами (цитата по РИА Новости).

Первый документ изменяет приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением. Теперь его «получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу». Медведев подчеркнул, что «такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность».

Второе постановление касается новой диагональной разметки «вафельница» на перекрестках. По словам премьера, «сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах».

«В одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток <…> Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — отметил Медведев.

По его словам, изменение «призвано навести порядок» на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто образуются заторы, «возникающие далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения».