Суд вернул иск журналиста Александра Плющева к ФСБ по делу Telegram

Мещанский суд Москвы вернул иск журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева к Федеральной службе безопасности (ФСБ), потребовавшей от мессенджера Telegram предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сказано в картотеке суда.

В определении говорится, что из содержания иска журналиста «не следует, что обжалуемые действия нарушают или затрагивают права, свободы и интересы истца».

«Мы Агорой надеялись, что рассмотрят, но держали в голове и этот вариант. Поэтому вступает в силу наш plan B: мы подаем частную жалобу в Мосгорсуд и, разумеется, обжалуем в установленный законом 15-дневный срок. Единственное, что удивляет – молниеносность отказа, у судьи были 15 дней на принятие решения, но она обошлась одним», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, журналисты Александр Плющев и Олег Кашин на прошлой неделе рассказали о намерении подать иски к ФСБ, возражая против требования ведомства предоставить ключи шифрования переписки в Telegram. Журналисты отмечали, что спецслужбы затрагивают их право на конфиденциальное общение с источниками информации.

16 октября суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Сам основатель компании Павел Дуров обвинил спецслужбы в нарушении Конституции и заявил о намерении оспаривать решение суда.