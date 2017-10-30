Генпрокурор Испании выдвинул обвинения против руководства Каталонии

Генпрокурор Испании выдвинул обвинения против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии. Об этом сообщают местные газеты El Mundo и LaVanguardia.

Обвинения выдвинуты против главы Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов правительства региона. Их обвиняют в мятеже, перевороте и хищении госсредств.

Иски будут поданы в разные инстанции: против членов правительства Каталонии — в национальную судебную палату (так как они уже не наделены своими полномочиями), против членов руководства парламента Каталонии — в Верховный суд Испании.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента Каталонии сообщает, что законодательный орган признал решение о своем роспуске испанскими властями и перестает работать до проведения новых досрочных выборов.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применении 155-ой статьи Конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.