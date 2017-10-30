Собянин объявил о фактическом конце программы «Моя улица»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа благоустройства столицы «Моя улица» фактически закончена. Об этом глава столицы рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».

«По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены», — сказал Собянин (цитата по Интерфаксу).

По его словам, столичные власти продолжат заниматься благоустройством по тому плану, по которому они занимались с 2010 года.

Напомним, в середине октября власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года и увеличили расходы на нее, хотя планировалось, что программа будет длиться с 2015 по 2018 годы. За первые два года были отремонтированы более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 улицах.

Власти в ближайшие три года потратят на программу 94,5 млрд рублей. В следующем году расходы на «Мою улицу» составят 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей, в 2020 году — 30,5 млрд рублей.

В июле заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» не закончится никогда. «Мне задают вопрос: “Когда закончится эта программа? Я отвечаю — никогд”а», — сказал Бирюков.

Максим Прошкин