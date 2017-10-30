В США предъявили обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил обвинения, ему предложили сдаться американским властям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
В газете не уточняется, в чем именно обвиняют Манафорта. Однако в США его подозрвевают по делу о возможном вмешательстве России в выборы США.
Власти собираются предъявить обвинения деловому партнеру Манафорта Рику Гейтсу, уточняет The New York Times.
Ранее CNN рассказал, что спецпрокурор по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения.
Собеседники телеканала отказались раскрывать подробности обвинения, однако добавили, что оно может связано с финансовыми преступлениями.
В СМИ сообщалось, что Манафорт мог не платить налоги, а также скрывать оказание услуг по лоббированию интересов иностранных клиентов.
В сентябре юрист Кайл Фрини, занимавшаяся в Минюсте США расследованиями в сфере отмывания денег и банковского мошенничества, вошла в спецгруппу по расследованию о возможных связях членов предвыборного штаба Дональда Трампа и России.
Напомним, в начале августа ФБР провело обыски в доме у бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа. ФБР намеривались изъять документы и любые другие материалы, прямо или косвенно связанные с делом, которые Манафорт мог не донести в комитет Сената по разведке.
Максим Прошкин