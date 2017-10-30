Путин назвал «странными» обстоятельства передачи взятки Белых

Президент России Владимир Путин назвал «странными» обстоятельства передачи денег бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности [бывшего] губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя — и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах», — сказал Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Так глава государства ответил на слова правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая заявила о невиновности Белых и предложила лично за него поручиться.

«Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых много лет знаю. Еще когда он был всего лишь средней руки бизнесменом. И когда стал губернатором, тоже общалась, могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала она.

Алексеева также предложила воссоздать совет по помилованию при президенте России. Она заявила, что готова в него войти. Путин пообещал подумать об этом.

«Можно подумать о возрождении совета по помилованию при президенте РФ», — сказал президент.

В понедельник проходит заседание СПЧ. Пресс-служба Кремля сообщала, что в повестке будут вопросы, связанные с экологией, избирательным правом и итогам единого дня голосования, а также практике реализации свободы собраний в стране.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро (по другим данным — 150 тысяч евро). Якобы эти деньги он получил от Юрия Зудхаймера за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Всего, по версии Следственного комитета, Белых полагалось 400 тысяч евро.