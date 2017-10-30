Путин предложил проанализировать работу полицейских на акциях протеста

Президент Владимир Путин предложил проанализировать работу сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций протеста. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека при президенте России. Трансляция велась на сайте СПЧ.

«Свободы должны быть гарантированы, я с вами полностью согласен. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет», — сказал Путин на встрече с правозащитниками.

Вместе с тем глава государства отметил, что сами протестующие зачастую обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание. Путин добавил, что не заметил «истерик» в связи с акциями протеста, но всплески имеются, а потому властям надо на них реагировать, заключил президент.

Так президент ответил на выступление Николая Сванидзе, который представил президенту доклад об акциях протеста в России. Правозащитник рассказал главе государства о митингах, которые прошли в марте и июне этого года в десятках городов страны. Он обратил внимание президента на то, что во многих городах акции специально не согласовывались властями под надуманным предлогом, и передал Путину список причин, по которым мэрии отказывались разрешить митинги.

«Мы пришли к неприятному выводу, что у властей городов, в том числе Москвы и Петербурга, отсутствует желание согласовывать политические мероприятия <…> Речь шла об акциях Навального, но какая разница! Пусть хоть трижды Навальный — в Конституции не сказано о лишении оппозиции гражданских прав», — сказал Сванидзе президенту.

12 июня сторонники оппозиционера Алексея Навального вышли на акции протеста в десятках городов России. ВУо многих городах акции были не согласованы местными властями, тогда в общей сложности были задержаны около двух тысяч человек. Еще одна массовая протестная акция проходила 26 марта. Тогда только на несанкционированной акции в Москве полиция задержала около тысячи человек.