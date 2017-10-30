Новая газета

Экс-главу предвыборного штаба Трампа обвинили в лоббировании интересов Украины

Политика

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Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег, а также в лоббировании интересов иностранного государства передает Reuters.

Согласно заявлению, Манафорт и его деловой партнер работали на партию регионов на Украине в 2006-2015 годах, при этом заработанные деньги отмывали через американские и иностранные корпорации.

Манафорт обвиняется в отмывании 18 млн долларов США, а всего через оффшорные счета прошло до 75 млн долларов, говорится в документе.

Кроме того Манафорт и Гейтс скрывали от властей США лоббистскую работу. В документе поясняется, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа продвигал интересы Украины по указанию экс-президента Украины Виктора Януковича.   

Лоббистская деятельность касалась  санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко».

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленный источник рассказала, что экс-главе предвыборного штаба Трампа предъявили обвинения и предложили сдаться американским властям.

Максим Прошкин

Теги:
украина, трамп, сша
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