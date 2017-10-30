Вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в Армении

Неизвестный мужчина напал на детский сад в Армении в 48 км к западу от Еревана, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сначала агентство сообщило, что он, вооружившись ножом, взял в заложники персонал и детей.

Позднее Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал, что мужчина освободил сотрудников заведения и большинство детей, но продолжает удерживать одного ребенка.

Никаких требований мужчина пока не предъявил. Других подробностей к этому моменту нет.