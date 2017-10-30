Путин: нападение на журналистку «Эха Москвы» не связано со свободой слова

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ), заявил, что нападение на заместителя главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к проблеме соблюдения свободы слова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну, больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — сказал Путин, отвечая на заявление журналиста Станислава Кучера о «холодной гражданской войне в России» и о том, что страну покидают общественные и культурные деятели.

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«Эхо Москвы», по словам Путина, «работает за государственные деньги», и «такого вообще ни в одной стране мира нет». «Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», — добавил он.

Говоря о политике в отношении СМИ, президент напомнил о требовании американских властей зарегистрировать российские телеканал RT (Russia Today) и агентство Sputnik в качестве иностранных агентов.

«Даже Russia Today и Sputnik наш загоняют в список. Не в такой, как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового», — заявил Путин.

Кроме этого, Путин прокомментировал дело «Седьмой студии». Он вновь заявил о том, что режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, и дело против него не связано с политикой.

«Ну, дело Серебренникова? Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее президент уже говорил, что дело против «Седьмой студии» не связано с профессией режиссера.

«У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?» — говорил Путин в начале сентября.

Путин добавил, что «нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать». «Все-таки мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся», — отметил он.

Что касается покидающих Россию общественных и культурных деятелей, то, по словам Путина, «количество отъезжающих резко сократилось за последнее время», «многие возвращаются сейчас, в том числе люди творческих профессий, ученые». При этом президент не видит ничего страшного в том, что люди уезжают работать за границу, но, однако, «не хочет, чтобы кто-то уезжал».

«Думаю, что мы вместе с вами, с помощью ваших рекомендаций должны добиться того, чтобы наиболее ценные люди, которые могут принести максимальную пользу в ходе своей работы, себя бы реализовывали здесь», — сказал глава государства.

На Татьяну Фельгенгауэр напал гражданин Израиля Борис Гриц. 23 октября он ворвался в редакцию и нанес ей ножевое ранение в шею. Журналистку госпитализировали, через какое-то время она пришла в сознание и пообещала, что скоро со всеми «встретится и обнимется».