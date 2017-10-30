В Москве открыли мемориал жертвам репрессий. На церемонию открытия «Стены скорби» приехал Путин

На проспекте Сахарова в Москве прошла церемония открытия памятника жертвам массовых репрессий. В торжественном мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

Он приехал к памятнику в автобусе вместе с членами Совета по правам человека при президенте, которые ранее сегодня представляли главе государства доклады о нарушении прав граждан.

Фото: Виктория Одиссонова/ "Новая газета"

Президент заявил, что политические репрессии — это «удар по народу, который чувствуется до сих пор», и никаких оправданий этим поступкам быть не может.

«Сама память, чёткость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», — заявил Путин.

Глава государства напомнил исторические факты, когда «каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок».

«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа», — добавил президент.

Монумент «Стена скорби» создан по проекту скульптора Георгия Франгуляна. Проект был отобран среди почти 300 заявок. Монумент представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях барельефа нанесено слово «Помни» на разных языках. Площадь перед «Стеной скорби» вымощена камнями, специально привезенными из мест отбывания заключения жертв политических репрессий.