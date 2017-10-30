«Мы объект очень большого интереса»: Путин рассказал правозащитникам о сборе биологического материала россиян

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос об интересе иностранных сил к процедуре российских выборов, включающим видеонаблюдение, неожиданно заявил, что интерес к россиянам со стороны гораздо сильнее: ведь биологический материал россиян уже давно собирают по всей стране, сообщает «Газета Ru».

Директор «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов сообщил Путину, что некие иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы. «Вопрос — для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись фактически образа человека и как он дальше будет использоваться», — сказал он.

«По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собирают и как-то используют. Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается», — сказал в ответ на это Путин.

Он добавил, что такая деятельность ведется «целенаправленно и профессионально». «Мы такой вот объект очень большого интереса», — сделал вывод президент. Он призвал относиться к этой ситуации без страха. «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — заключил Путин.

Ранее член СПЧ Николай Сванидзе представил президенту доклад об акциях протеста в России. Он обратил внимание президента на то, что во многих городах акции специально не согласовывались властями под надуманным предлогом. В ответ на это Путин предложил проанализировать работу сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций протеста.