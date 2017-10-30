Президент Каталонии Карлес Пучдемон с пятью членами правительства уехал в Бельгию

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением испанского правительства, уехал в Брюссель. Вместе с ним находятся еще пять членов каталонского правительства. Об этом сообщают местные СМИ — El Periodico и La Vanguardia.

Днем ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франке заявил, что Пучдемону может быть предоставлено политическое убежище, поскольку власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера. «Вопрос в том, в какой степени он может рассчитывать на справедливый суд», — сказал министр.

Бельгия является одним из немногих государств-членов Евросоюза, где граждане ЕС могут попросить политического убежища.

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В понедельник, 30 октября, генеральный прокурор Испании подал в суд на отстраненное от власти руководство Каталонии, в том числе на Пучдемона. Политиков обвинили в мятеже, перевороте и растрате государственных средств.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. Сразу после этого испанские власти прибегли к 155-ой статье Конституции Испании и ввели прямое управление регионом.

Этому предшествовал референдум 1 октября, во время которого большинство опрошенных жителей Каталонии высказались за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования.