Недовольными ценами на проезд школьникам пригрозили «черными списками ФСБ‍»

В Дзержинске (Нижегородская область) педагог школы №40 потребовала от школьников выйти из группы «ВКонтакте», которую создали местные жители для координации протестных действий после того, как власти объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте. В противном случае учеников ждут проблемы с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, пообещала она. Об этом сообщает «Росбалт».

Накануне в Дзержинске объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 18 до 25 рублей. Как слышно на записи, учительница говорит ученикам 11 класса, что их «подписывают на революционные действия». Она называет учеников баранами, которые не разбираются, в какую группу вступают, и сообщает, что «эта группа на примете» у ФСБ, а фамилии школьников «кое-где находятся».

«Вас подписывают на революционные действия… Тебя внесут в ”черные списки”, куда ты потом пойдешь работать… Ты жизнь свою испортишь, вы добьетесь, что ваши родители потеряют работу», — сказала педагог, пытаясь убедить старшеклассников выйти из группы.

В ответ на это школьники заявили, что не совершают ничего противоправного, и сослались на Конституцию: «Мы просим 18 рублей за проезд. Мы Путина, что ли, хотим свергнуть?». «В Конституции у нас много что написано», — возразила учитель.

В группе «Дзержинск против роста цен на проезд» говорится, что в других школах ученики также сталкиваются с давлением.

«Школьников, состоящих в нашей группе, либо обзванивают классные руководители, либо вызывают в образовательные организации вместе с родителями. Подростков заставляют под угрозой административной ответственности убрать репосты, дающие информацию о протесте, и выйти из сообщества», — сообщается в группе.