Казахстан уничтожил более 100 килограммов сыра из Кыргызстана

Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана уничтожил более 100 килограммов сыров из Кыргызстана, передает издание Kloop.kg.

Астана объяснила свои действия тем, что поставщики не предоставили ветеринарные документы, которые доказывают безопасность товара. На сырах не была указана дата изготовления и сроки хранения. Кроме этого, производителей не было в списке реестра предприятий, которые могут поставлять свои продукты в Казахстан.

По данным издания, ранее Казахстан вернул более 400 тонн фруктов, привезенных из Кыргызстана из-за отсутствия фитосанитарного сертификата.

Ситуация на границе Казахстана и Кыргызстана обострилась перед выборами в Бишкеке. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев (срок его полномочий истекает в декабре 2017 года) ранее обвинил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во вмешательстве в выборы в стране.

После этого Казахстан устроил торговую блокаду Кыргызстану. Фактически Астана сузила границу между странами. На пропускных пунктах по несколько дней стоят сотни машин со скоропортящимися грузами. 13 октября после пятичасового нахождения в очереди погибла 70-летняя женщина, гражданка Казахстана.

На сегодняшний день пробка на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» растянулась на 12 километров, в заторе скопилось более 500 грузовых фур.