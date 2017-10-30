В Армении освободили взятого в заложники в детском саду ребенка

В Армении освободили трехлетнего мальчика, которого удерживал в детском саду вооруженный ножом мужчина, сообщает Интерфакс.

В здании детского сада была слышна стрельба. Ребенка передали родителям, а мужчину задержали правоохранительные органы.

В результате пострадали два человека. По данным News.am, травмы получили бывшая жена мужчины. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в понедельник мужчина напал на детский сад в армянском Армавире. Мужчина освободил большинство заложников и удерживал одного ребенка. Он требовал встречи с бывшей женой, которая работает заведующей в детском саду.