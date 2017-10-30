Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

Вице-премьер Ольга Голодец призвала лингвистов не игнорировать язык рэп-баттлов, передает РИА Новости.

«Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать. А молодежь понимает сходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя», — сказала Голодец на заседании совета по русскому языку.

По ее мнению, сейчас образуется «огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном, литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются».

Она также предложила подумать о создании постоянно обновляемой электронной системы словарей русского языка.

В сентябре Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить баттл рэперов Оксимирона и Гнойного (Славы КПСС) на экстремизм. Он отметил, что проверку необходимо провести «для утверждения правил набирающих популярность поединков, чтобы исключить случаи нарушения закона». Баттл Оксимирона и Гнойного вышел в августе, видеозапись набрала уже 26 миллионов просмотров.

В октябре прошел рэп-баттл Оксимирона и американского рэпера Дизастера, его назвали битвой «самых просматриваемых баттлеров в мире».