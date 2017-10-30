В список политзаключенных «Мемориала» вошли 117 человек

Число политических заключенных в России на 29 октября 2017 года составляет 117 человек, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Правозащитники разделили заключенных на два списка: тех, кто преследуются в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и прочие. В первом — 70 человек. В большинстве в него попали обвиняемые в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная на территории России). Во втором списке — 47 фамилий.

Правозащитники уточнили, что под «политзаключенными» они считают тех людей, которые отбывают наказание, связанное с лишением свободы, и тех, кто содержится под стражей или домашним арестом. «Мемориал» обратил внимание, что среди них много граждан Украины: Станислав Клых, Николай Карпюк, Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие.

В 2017 году вышли 28 политзаключенных: Иван Непомнящих, Дмитрий Ишевский, Руслан Соколовский, Ильдар Дадин и другие. При этом в список правозащитников попали 45 человек. Например, фигуранты «дела 26 марта»: Юрий Кулий, Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец и другие.

«Мемориал» ежегодно публикует список политзаключенных 30 октября — в День памяти жертв политических репрессий. В прошлогоднем списке «Мемориала» было 102 политзаключенных.